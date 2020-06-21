شكرا لقرائتكم خبر عن مشايخ وأعيان القبائل الليبية: تحية للزعيم السيسي.. ومصر العروبة دائما تقف بجانب أشقائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، بالتحية للزعيم عبدالفتاح السيسي وللبرلمان المصري وكل القيادات العسكرية في مصر، لافتا إلى «أننا اعتدنا من مصر العروبة على أن تقف بجانب الأشقاء في وقت الأزمات».

أضاف المصباحي، خلال مداخلة لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»: «تابعنا وبكل امتنان جهود الدبلوماسية المصرية منذ بداية الأزمة الليبية، وحتى مبادرة القاهرة التي تفضل بها السيد الرئيس وسط ترحاب من المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح، ولكن لم يكن هناك ترحيب من الطرف الآخر، الطرف التركي الذي يُسيطر على البلاد ويريد احتلالها».

تابعت: «قواتنا المسلحة التي كانت تسيطر على 93% من الأرض التركية تراجعت امتثالا لمبادرة الشقيقة الكبرى مصر، ولكن الجانب التركي لا يريد أن يخرج ويريد أن يستولى على ثورات الليبيين ولم يلتزموا بهذه المبادرة، أردوغان يريد العودة إلى الحلم العثماني ويدمر ليبيا كما قتلوها من قبل، ونحن نقول للأخوة المصريين نحن في حاجة إليكم لدحر هذا العدوان».