شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: ممرات آمنة لطلاب الثانوية العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بإنشاء ممرات آمنة لطلبة الثانوية العامة لتنظيم دخولهم وخروجهم من المدارس، وبما يسمح بترك مسافات بين الطلاب، حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا، ومتابعته لأعمال تجميل الجزيرة وسط شارع البحر بمنطقة الاستاد، والتي رافقه خلالها عادل داود، رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسي رئيس حي ثان طنطا، والمقدم إبراهيم كامل بالإدارة العامة للمرور.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات من أمامها وفي محيطها، بما يسمح باستيعاب الطلبة وتيسير عملية دخولهم للجان، وكذلك رفع القمامة الموجودة أولاً بأول.

وخلال الجولة تم سحب 13 رخصة قيادة وتحرير محاضر لأصحابها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة عدوى كورونا.