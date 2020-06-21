شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تراجع إصابات كورونا منتصف يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسنى، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه من المتوقع بدء تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا في منتصف يوليو المقبل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، أن الأرقام ف شهر يونيو الجاري متذبذبة، وسيكون هناك ثبات في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل، مضيفًا :«في القريب العاجل أي مصر سيصاب بكورونا سيكون سريره موجود خلال أيام قليلة جدًا بإذن الله».
وشدد على ضرورة التعاون المجتمعى، مضيفًا أن الدولة تقوم بدورها في حماية اللجان بالثانوية العامة، ويبقي خارج اللجان، مضيفًا أن معظم أسباب الوفيات من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بمنتهي القوة، وهناك خبر سار الأيام المقبلة يتعلق بعدد الأسرة المتعلقة بكورونا وتوفيرها للمرضي بالفيروس.
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الوضع في مصر
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اصابات
55,233
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تعافي
14,736
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وفيات
2,193
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