شكرا لقرائتكم خبر عن لأسباب تقنية.. تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، تأجيل عقد الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا المقرر، غدا الاثنين، إلى بعد غد الثلاثاء من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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