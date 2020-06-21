شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح إجراء أول قسطرة علاجية لقلب مريضة مصابة بكورونا بمستشفى في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئه الرعاية الصحية التابعة للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، نجاح إجراء أول قسطرة علاجية لقلب مريضة بمصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أجريت القسطرة بمستشفي النصر التخصصي.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، الأحد، أن المريضة تبلغ من العمر ٥٨ عام تم تحويلها من مستشفى الحياة بورفؤاد، وكانت تعاني من جلطة حادة بكامل الجدار الأمامي للقلب وبعد تشخيص الأشعة المقطعية للحالة تبين وجود احتقان رئوي من الدرجة الثالثة وثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، الأمر الذي أدى لزيادة خطورة الحالة الطبية للمريضة..

وأجريت قسطرة علاجية عاجلة للحالة نظرًا لتوقف قلب المريضة فيما تم عمل الإنعاش القلبي والرئوي مع تركيب دعامة دوائية مما أدى إلى تحسن ملحوظ في حالة المريضة، وذلك تحت إشراف استشاري القلب والقسطرة الدكتور محمد علم الدين وفريقه الطبي الذي ضم الأخصائيين د.محمود الكتاتني، ود.معتز سلامة بالإضافة إلى طاقم التمريض م.كوكب فتحي، م.سمر أحمد، وفني الأشعة أحمد السيد.

وتم إجراء العملية مع أخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها حماية الأطقم الطبية من إمكانية انتقال العدوى من المريضة الذي لم تمنع إصابتها بفيروس كورونا من تلقيها العلاج وفقاً لأعلى الممارسات الطبية.