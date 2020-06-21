شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف تفاصيل استبعاد 6 حالات اشتباه بكورونا داخل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم تسريب امتحان اللغة العربية اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عدد الحالات الذين تم استبعادهم 6 حالات، وهم 3 ملاحظين وطالبين ومراقب أول للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار إلى ان هناك 25 % فائض من المراقبين تحسبا لأي شئ، مؤكدا أن نسبة الاعتذار عن امتحان الثانوية العامة لم تبلغ 1%.

وأكد أن امتحان اللغة العربية كان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أنه بداية من يوم الخميس المقبل فإن وزارة الداخلة لن تسمح لأولياء الأمور بالتواجد أمام اللجان .

وأوضح أنه تم رصد أي تقصير في توزيع الكمامات وتم التعامل مع الموقف، معبرا عن أمله في التزام الطلاب بارتداء الكمامات .

Advertisements