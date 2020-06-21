شكرا لقرائتكم خبر عن هاكرز تركي يحاول اختراق بوابة «دار التحرير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابعت الهيئة الوطنية للصحافة تعرض بوابة دار التحرير الإلكترونية للاختراق بواسطة هاكرز تركي، وذلك نتيجة تركيز بوابة دار الجمهورية أون لاين بشكل مكثف خلال الفترة الاخيرة على الوضع التركي والقطري من خلال تتبع مواقع المعارضة وما تكشفه الصحف العالمية بشأنهما. وهو الأمر الذي جعل الموقع يتعرض لهاكرز تركي اليوم في تمام الساعة السابعة ولم تستغرق عملية الهاكرز سوى خمس دقائق فقط، ونجحت خلالها الشركة المسؤولة عن السيرفير وهي شركة ساي شيلد في السيطرة على الموقف فورا دون الخلل أو حتى تعطل الموقع، حيث تم الاعتماد على نسخة الموبايل بشكل أساسي باعتبارها الأكثر قراءة واطلاعا، وتم تغيير الباسوورد الخاص بكل الزملاء على اللوحة دون استثناء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 55,233

تعافي 14,736

وفيات 2,193

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