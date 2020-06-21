شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية: تعافي ٩ حالات من كورونا بـ «حجر قها» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، شفاء وتعافي وخروج ٩ حالات من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي بالمحافظة.
وأكد وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية مساء الأحد، استمرار مستشفيات العزل في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.
وكتبت إدارة المستشفى على صفحتها الرسمية بفيسبوك: «خروج ٩حالات شفاء وتعافي من فيروس كورونا من مستشفى قها للحجر الصحي# مستشفي_قها_للحجر_الصحي #فيها_حاجة_حلوة».
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