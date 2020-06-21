شكرا لقرائتكم خبر عن «تنسيقية شباب الأحزاب» توفر لمحافظة بورسعيد مستلزمات طبية ومطهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة وفد يمثل تنسيقية شباب الأحزاب، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، حيث قام شباب التنسيقية بتوفير كميات من المسلتزمات الطبية والمطهرات كمشاركة مجتمعية في إطار نشاط مبادرة «الوعى أمان» التي أطلقتها التنسيقية لدعم المراكز الصحية والمستشفيات.

وقدم المحافظ الشكر إلي وفد تنسيقية الأحزاب، موكدا على أهمية المشاركة المجتمعية بين جميع الفئات، مشيرا إلى أن «أبناء بورسعيد ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والانتماء منذ جائحة كورونا، حيث قام أبناء المحافظة بالتبرع بالعديد من الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية بعدد من مستشفيات المحافظة».