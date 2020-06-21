شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «ماما سناء» تعليقًا على قرار إحالة الأطباء للتحقيق: «كنت منتظر أكتر من كدا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد أحمد شاكر، نجل «ماما سناء»، تعليقًا على قرار محافظ البحيرة بإحالة مدير مستشفى وطبيبن في البحيرة للنيابة بتهمة الإهمال، «إن القرار جاء استجابة لشكواه بالإهمال الشديد داخل مستشفى مبرة كفر الدوار وأنا راضي بالقرار، وكنت منتظر أكتر من كدا عشان الغلبان وكل واحد مالوش صوت يجي حقه».

وأضاف «شاكر»: «فيه ناس كتير حقها مش بيجي، وبيموتوا في المستشفيات من الإهمال، وبرود أعصاب معاملة أهالى المرضى بيموتهم قبل المريض ما بيموت».

وأكد «شاكر»: «أثق في وزارة الصحة ونقابة الأطباء والنيابة أنهم يقدروا يجيبوا حقي أمي، وبالتأكيد سيتم استدعائي لياخدوا أقوالي، ومش هسيب حقي أمي، وهواصل لحد ما كل مخطئ في واقعة وفاة أمي ياخد حسابه».

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إحاله مدير مستشفى مبرة كفر الدوار، وطبيبين بالمستشفى، للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بشان وفاة اليوتيوبر الشهيرة سناء عبدالحميد النجار، 65 سنة، المعروفة باسم «ماما سناء» يوم الاربعاء الماضى، بتهمة الإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجل السيدة الراحلة.

وبحسب بيان إعلامى لمحافظة البحيرة، قدم الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، مذكر للمحافظ بخصوص واقعه وفاة المريضة في قسم الاستقبال بالمستشفى، وبناءًا على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها ولردع أي مسؤول يتجاوز تجاة أي مواطن، وأمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الازم تجاههم ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره.

وجاء في البيان أن المحافظ يتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وذويها داعيًا ان يلهمهم الله عز وجل الصبر والسوان، مؤكدا انه لن يسمح بوجود أي تخاذل أو تقاعس أو إهمال عن أداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على أرض المحافظة وحتى غير التابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت أي مهمل أو مقصر بها من العقاب.

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