شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكب عملا لا يتسق مع القيم.. وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل أمن بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد، فرد أمن مدني، بمديرية أوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتحرير محضر له بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بارتكابه عملا لا يتسق مع مجرد الانتساب بأي صفة لوزارة الأوقاف، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ عاصم محمود قبيصي، مدير مديرية أوقاف أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان، إنها سبق أن حذرت أنها ستنهي على الفور خدمة كل من يتبنى فكرًا متطرفًا أو يرتكب عملا مخلا بالمروءة والشرف ولا يتسق مع ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من الانضباط والقيم، لا سيما إذا كان العمل بمؤسسة دورها الحفاظ على القيم.