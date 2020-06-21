شكرا لقرائتكم خبر عن ارتكب عملا لا يتسق مع القيم.. وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل أمن بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرّر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد، فرد أمن مدني، بمديرية أوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتحرير محضر له بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بارتكابه عملا لا يتسق مع مجرد الانتساب بأي صفة لوزارة الأوقاف، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الشيخ عاصم محمود قبيصي، مدير مديرية أوقاف أسيوط.
وقالت الوزارة في بيان، إنها سبق أن حذرت أنها ستنهي على الفور خدمة كل من يتبنى فكرًا متطرفًا أو يرتكب عملا مخلا بالمروءة والشرف ولا يتسق مع ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من الانضباط والقيم، لا سيما إذا كان العمل بمؤسسة دورها الحفاظ على القيم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
55,233
-
تعافي
14,736
-
وفيات
2,193
كانت هذه تفاصيل خبر ارتكب عملا لا يتسق مع القيم.. وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل أمن بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.