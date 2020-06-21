شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يطالب بقرض مليون جنيه لإنقاذ شركات السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن شركات السياحية تعيش أصعب الأزمات التي واجهتها عبر عصور السياحة منذ ظهور جائحة كورونا، والتي تسببت في وقف النشاط السياحي بالكامل داخليًا وخارجيًا طيلة 4 أشهر، تكبدت فيها خسائر فادحة لا تقدر على تواصل تحملها للمزيد من الخسائر لعدم تفعيل القرارات الصادرة من الحكومة لدعم القطاع من خلال حزمة من التسهيلات والتيسيرات.

وقال إدريس في بيان، الأحد، إن الشركات السياحية حتى تاريخه لم تنعم بما قررته الدولة من قرارات تتضمن هذه التيسيرات، موضحًا أن شركات المياه والكهرباء والتأمينات الاجتماعية بدأت في المطالبة بمستحقاتها وطرقت أبواب الشركات ضاربة بقرارت الحكومة عرض الحائط بتأجيل سداد مستحقاتها حتى أكتوبر 2020 وسدادها على أقساط دون فوائد أو غرامات تأخير.

وكشف إدريس عن أزمة تواجه الشركات السياحبة التي بدأت في الاستعداد لعودة السياحة الخارجية في ظل رفض التأمينات الاجتماعية لإصدار خطاب موجهة إلى إدارات المرور لترخيص وسائل مركبات النقل السياحي من أتوبيسات وسيارات الليموزين، إلا بعد سداد قيمة المديونيات عن الشهور الأربعة الأخيرة «مارس- يونيو»، وهو ما لا تقدر عليه الشركات التي تعانى من عدم وجود إية موارد لها بسبب توقف عجلة السياحة، وفي حالة مقدرة البعض يتم منح الشركات خطابًا للترخيص لمدة ثلاثة سهور فقط.

وطالب عضو غرفة الشركات السياحية اتحاد الغرف السياحية بوصفه الأب الشرعي للقطاع السياحي بالتدخل لدي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لكونها رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي العام والخاص، لمنح وتفعيل التيسيرات المقدمة من الحكومة للقطاع السياحي والسماح للمركبات السياحية بتجديد الترخيص لها لمدة عام، على أن يتم تأجيل سداد مستحقات التأمينات حتى نهاية العام وتقسيطها بعد زوال أزمة كورونا، بدون فوائد وغرامات على مدار سنة أخرى، خاصة وأن الظروف التي تتعرض لها الشركات ظروف قهرية غير مسؤولة عنها.

وتساءل إدريس هل هذا يعد من المنطق في شيء؟.. وهل هذا ما قصدته الدولة من منح تسهيلات للشركات السياحية بتأجيل التأمينات وغيرها حتى عودة السياحة.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة المطاعم والفنادق والمحلات بالغرفة النجاربة بالجيرة، على أن التيسيرات التي أعلنت عبر مبادرة من البنك المركزي لدعم السياحة بقرض ميسر ليكون بنسبة 85 ٪ منه لتمويل مرتبات العاملين ونسبة 15 ٪ الأخرى لتسيير أمور الشركة، وهو ما يتنافي مع الواقع، حيث أن الشركة لا يقتصر نشاطها على سداد مرتبات العاملين، وإنما يمتد إلى مستحقات مثل التأمينات والإيجارات والكهرباء والمياه والتليفونات والأونلاين والضرائب والتعقيم والنظافة ومصاريف أخرى نثرية، فضلًا عن أن القرض يبدأ في احتساب فوائده منذ أول يوم، ولكثير من الشركات السياحية ديون من فترات سابقة بسبب الأزمات المتلاحقة والمتكررة.

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