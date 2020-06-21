شكرا لقرائتكم خبر عن «رشيد العام» يصدر بيانا بشأن محاولة بعض مرضى كورونا الاعتداء على الطاقم الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مستشفى رشيد العام، رئاسة الدكتور أحمد الجميل، مدير المستشفى، بيانًا بشأن محاولة بعض مرضى فيروس كورونا الاعتداء على الأطقم الطبية والهروب.

وجاء في البيان: «تقدر المستشفى لمرضى الفيروس حالتهم النفسية، وتتعامل معهم بكل الود والاحتواء على الرغم من تطاول أكثر من مريض على الطاقم الطبي، وتهديدهم بتعمد إصابتهم كما حدث من أكثر من مريض داخل العناية، وبعضهم نزل إلى فناء المستشفى كاسرًا العزل الإجباري ليبصق ويهدد بعدوى الجميع، إلا أنه تم احتواء الموقف مراعاة للحالة النفسية للمرضى شفاهم الله».