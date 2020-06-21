دار الإفتاء تعلن غدا الأثنين أول أيام شهر ذي القعدة لعام 1441 هجرياً

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدا الأثنين الموافق 22 يونيو لعام 2020 هو أول أيام شهر ذي القعدة من العام الهجري 1441، حيث صرحت دار الإفتاء خلال بيان لها، استطلعت دار الإفتاء المصرية خلال شهر ذي القعدة لعام 1441 بعد غروب شمس يوم الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر شوال لعام 1411 هجريا، الموافق الحادي والعشرين من شهر يونيو 2020، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وقد تحقق لدينا شرعاً من نتائج تلك الرؤية البصرية الشرعية ثبوت هلال شهر ذي القعدة لعام 1440 بالعين المجردة، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضاً.

وعليه أعلنت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق الثاني والعشرين من يونيو 2020 هو أول أيام شهر ذي القعدة 1441.