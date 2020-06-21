الأرصاد: تراجع في درجات الحرارة غدا الأثنين 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة تسجل 36 درجة

تتعرض جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي لموجة حارة شديدة جداً تأثر بها كافة محافظات الجمهورية، مما جعل المواطنين يترقبون انكسار تلك الموجة بفارغ الصبر، وقد طمأنت هيئة الأرصاد المواطنين بتراجع درجات الحرارة في مصر اعتباراً من الغد، وسوف نوافيكم في هذا المقال حالة الطقس غدا في مصر.

الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأثنين تراجع في درجات الحرارة بقيمة 4 درجات، حيث يسود طقس حار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري في النهار، ولطيف في الليل والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل في النهار لطيف في الليل، والرياح معتدلة تنشط غالباً، ويتوقع الخبراء أن تشهد محافظات الصعيد طقس شديد الحرارة في النهار، مائل للحرارة في الليل، والرياح معتدلة غالباً.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأثنين على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 36 والصغرى 22 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 28 والصغرى 19 درجة.

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سوهاج العظمى 42 والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 43 والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 44 والصغرى 29 درجة.