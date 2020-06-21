سعر الأسماك اليوم الأحد 21/6/2020 في سوق العبور.. وتراجع سعر البوري ليسجل 46 جنيها

خلال شهر رمضان المنقضي ارتفع سعر الأسماك في كل الاسواق المصرية بسبب زيادة الإقبال على شراء الأسماك، وبعد انقضاء الشهر الفضيل بدأ الأسعار تتراجع نسبياً، مع تراجع الطلب عليها، ويشهد سوق الأسماك على مستوى الجمهورية استقرار ملحوظاً في تلك الفترة، وهذا بفضل زيادة الإنتاج المصري وتحديداً المزارع السمكية التي تم انشاؤها.

سعر الأسماك اليوم في مصر

استقر سعر كيلو سمك البلطي نمرة 1 ليتراوح بين 24 و28جنيها، وسجل البلطي نمرة 2 ليتراوح بين 20 و23 جنيها، في حين سجل البلطي الأسواني سعر بين 17 و37 جنيها، وسجل فيليه البلطي ما بين 30 و90 جنيها.

في حين تراجع سعر كيلو البوري نمرة 1 ليتراوح سعره بين 40 و46 جنيها، وسعر كيلو البوري نمرة 2 بين 32 و38 جنيها للكيلو، وسجلت المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيها، والمكرونة الخليجي بين 32 و38 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 و 70 جنيها، وسمك موسى بين 60 و80 جنيها، وسجل البربون 35 و45 جنيها.

في حين استقر سعر الكابوريا بين 30 و130 جنيها، وسعر الكالمياري والسبيط بين 110 و 170 جنيها، والجمبري بين 200 و260 جنيها، والجمبري المجمد بين 85 و165 جنيها.