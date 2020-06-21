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شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع افتراضى لـ15 جامعة برعاية السفارة البريطانية لمناقشة التكيف مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحساب الرسمى للسفارة البريطانية فى مصر عبر تويتر، استضافة قسم التجارة الدولية بالسفارة البريطانية، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وجامعات المملكة المتحدة الدولية، اجتماعًا افتراضيًا لأكثر من 15 جامعة بريطانية رائدة في مصر لمناقشة جهودهم المستمرة للتكيف مع جائحة فيروس كورونا.
حساب السفارة البريطانية فى مصر
كما أكد الحساب الرسمى للسفارة فى مصر، أن الدكتور محمد الشناوى مستشار وزير التعليم العالى للتعاون الدولى، قدم رؤية الحكومة المصرية للقطاع وخطط تنظيم التعلم الإلكترونى، ووأوضح ممثلو المملكة المتحدة التزام المملكة المتحدة بتوفير بيئة ترحيبية للطلاب الدوليين هذا العام، وأوضح المجلس الثقافي البريطاني خطط لاستئناف اختبار IELTS.
وقبل أيام هنأت السفارة البريطانية بالقاهرة، الأمير فيليب دوق إدنبرة، بعيد ميلاده إذ يحتفل ببلوغ عامه الـ99، وقالت :" نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوق إدنبرة".
ونشر الحساب الرسمى للسفارة البريطانية عبر تويتر، عدة صور للأمير فيليب وعلق عليها :"نتمنى عيد ميلاد سعيد لدوق إدنبرة... يقضي سموه اليوم في قصر ويندسور مع جلالة الملكة، نعرض هنا بعض الصور التي تم التقاطها على مر السنين ".
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