شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة مبتكرة لعمل الكبدة والمخاصي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض برنامج " مراتي مسافرة وهعمل أكلة " كل يوم أحد من كل أسبوع البرنامج استغلال الأزواج غياب زوجاتهم عن البيت والانفراد بالمطبخ لعمل الأكلات التي يفضلونها ويتناول الزميل محمود بكر الموضوع وطريقة إعداد الطعام بشكل ساخر. وتتناول الحلقة الأولى إعداد المخاصي والكبدة بطريقة جديدة ومبتكرة. المقادير قطعتين مخاصي ربع كيلو لحم بتلو Advertisements ربع كيلو كبدة بصل طماطم فلفل بلدي ثوم ملح فلفل اسود بهارات طريقة العمل يتم تقطيع الطماطم والبصل والفلفل ووضعهم علي الجريل مع مقدار بسيط من الزيت ثم فصل جلد المخاصي وتقطيعها مكعبات صغبرة مع تقطيع اللحمة والكبدة ووضعها علي الجريل مع باقي المكونات ثم وضع البهارات والملح بعد مرور ربع ساعة والتقليب المستمر حتي تنضج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة مبتكرة لعمل الكبدة والمخاصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.