شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات الثانوية الأزهرية: طالب لجنة معهد طلعت يعانى من حساسية وليست كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أنه أثناء دخول الطلاب مقر لجنة معهد الدكتور طلعت بالحي الثامن بمدينة نصر، اليوم الأحد، لأداء الامتحان، تم اكتشاف ارتفاع في درجة حرارة أحدهم، مع استقرار في حالته العامة وعدم ظهور أعراض أخرى عليه في بداية وقت الامتحان، وقد قام الطبيب المختص باصطحابه إلى غرفة العزل المجهزة لأداء الامتحان منفردا بها، وبعد مرور نصف ساعة عانى الطالب من بعض الأعراض، مما اضطر القائمين على لجنة الامتحان إلي استدعاء سيارة إسعاف ونقله على الفور إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد.

وفور وصول الطالب إلى المستشفى تم اتخاذ كافة الإجراءات والفحوصات اللازمة معه، واكتشف الأطباء أنه يعاني من أعراض حساسية الصدر ويصاحبها ارتفاع في درجة الحرارة، وليست أعراض فيروس كورونا، كما أوضح والده أنه مريض بحساسية الصدر، وبناء على ذلك اتخذت إدارة المستشفى الإجراءات اللازمة، وطمأنت عائلة الطالب على صحته، وصرحت له بالذهاب إلى المنزل واستكمال الامتحانات بصورة طبيعية.

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لكن ولي أمر الطالب طلب من القائمين على اللجنة السماح لابنه بتأجيل أدائه الامتحانات للدور الثاني، وتمت الموافقة على طلبه، مع التأكيد على حق الطالب في الحصول على الدرجة الكاملة للامتحان.

جدير بالذكر أنه قد تم تخصيص الأرقام: 01223343001 و 01118825385 لغرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، من أجل التواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.