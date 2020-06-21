شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لخفص قيمة الفاتورة قبل تطبيق الزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فيديو يوضح فيه بعض النصائح للمواطنين لتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء قبل تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء فى يوليو المقبل. وجاءت نصائح الجهاز بالفيديو كالتالى : - اضبط التكييف على درجة الحرارة على 25، وتأكد من غلق الأبواب لتقليل كمية الكهرباء المستهلكة. - يجب إذابة الطعام قبل وضعه فى الفرن.. يفضل استخدام الأوانى الزجاجية أو البورسيلين. Advertisements - شغل غسالة الأطباق بكامل حمولتها.. اتستخدم الدورات الأقل وقتاً.. وحافظ على نظافة الفلتر باستمرار. - اشترى غلاية المياه بحجم مناسب لاحتياجاتك.. أغلى كمية المياه التى تحتاجها فقط. - بعد الانتهاء من استخدام التليفزيون والريسيفر قم بفصل الفيشة من المصدر وليس باستخدام الريموت. - تأكد من غلق باب الثلاجة بإحكام.. واحرص على شراء الأكثر كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء.. تنظيف المكثف وماتور الثلاجة مرتين فى السنة يجعلها تستهلك كهرباء أقل. - ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملء الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالى تستهلك كهرباء أقل. - اعتمد على ضوء النهار.. واستبدل اللمبات العادية بالليد لاستهلاك كهرباء أقل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز تنظيم الكهرباء ينشر نصائح لخفص قيمة الفاتورة قبل تطبيق الزيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.