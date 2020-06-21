شكرا لقرائتكم خبر عن تنشيط السياحة لمتابعيها: المقاصد المصرية آمنة وشواطئنا فى انتظارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة تنشيط السياحة الترويج للمقاصد السياحية المصرية كوجهات آمنة، وذلك بعد حصول الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها مصر على خاتم السفر الآمن من مجلس السفر والسياحة العالمى.

‏وقالت الهيئة فى تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى: "سعداء بحصولنا على "خاتم السفر الآمن" من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وذلك بعد أن اتخذت فنادقنا كل احتياطات السلامة الصحية وكل التجهيزات الممكنة لتستمع بإجازة ممتعة في مصر وأنت مطمئن، ذكريات لن تنساها وشعور رائع في انتظارك.

ونشرت الهيئة مع التغريدة فيديو قصير يعرض لقطات للشواطئ المصرية المميزة وكتبت عليها "مصر فى انتظارك ‎واعتمد المجلس الدولي للسياحة والسفر ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار المصرية لإعادة استقبال السياحة الوافدة إليها، كما منح المجلس مصر خاتم السفر الآمن Safe Travel. وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو كونفرانس، هنأت جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي اتساق الضوابط المصرية مع البروتوكولات الصادرة عن المجلس، معلنة عن سعادتها بمنح مصر خاتم السفر الآمن، ومعربة عن سعادتها بأن ترى الدول والوجهات السياحية الرئيسية مثل مصر تنضم إلى القائمة المتزايدة من الوجهات العالمية التي تتبنى بروتوكولات القطاع الخاص لدي المجلس، ما لا يظهر نجاح خاتم WTTC الآمن للسفر فحسب، بل يوضح أيضًا أهميته للمسافرين وأولئك الذين يعملون في المجال السياحي، مشيرة إلي أن هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين البلاد وتضافر الجهود.

ومن جانبه أوضح وزير السياحة والآثار أن القرار الصادر اليوم من المجلس الدولي للسياحة والسفر بمنح مصر "علامة السفر الآمن" أسعده تمامًا ويعكس التزام مصر باستئناف آمن للسياحة الداخلية والوافدة بتدابير السلامة الصحية الشاملة والصارمة إلى شواطئها الرائعة والمشمسة والصحية، قائلاً: "نتطلع إلى الترحيب بكم قريبًا في المنتجعات السياحية المصرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء وساحل البحر المتوسط بمحافظة مطروح".