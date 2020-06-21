"المصري الديمقراطي" يحدد موعد الانتهاء من مفاوضات قوائمه الانتخابية للشيوخ والنواب



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال هلال عبدالحميد عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب يتفاوض مع أحزاب القائمة الوطنية، وعلى رأسها حزب "مستقبل وطن" على مقاعده بقوائم انتخابات كل من الشيوخ والنواب، موضحًا أن القائمة لن تكون باسم "مستقبل وطن" كما تردد بل لها اسم متفق عليه.

وكشف عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حصة الحزب في القوائم الانتخابية سيتم التفاوض عليها مع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية، على أن يتم الانتهاءً من هذه المفاوضات خلال أسبوعين.

وأضاف عبدالحميد أن الهيئة العليا للحزب شكلّت لجنة من 15 عضوًا للإشراف على عملية الانتخابات والموافقة على المرشحين في القوائم والفردي، موضحًا أن هناك اتجاه لإعادة ترميم تحالف 30 يونيو.

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وأكد أن الحزب سيدخل القوائم بمرشحيه الحزبيين على القوائم والفردي وببرنامج انتخابي سيلتزم به من خلال هيئته البرلمانية بالمجلسين، موضحًا أن أعضاء الهيئة شددوا على أن حياد أجهزة الدولة خلال العملية الانتخابية سيكون له مردود إيجابي على تطور العملية السياسية بالبلاد وبمشاركة سياسية وحزبية كبيرة تحقق المستهدف الدستوري.

وأضاف عضو لجنة حوار الأحزاب، أن مشاركة الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وفي حوار الأحزاب الذي ضم 10 أحزاب مؤيدة ومعارضة، أثبت خلالها قدرته على تمسكه بمواقفه الوطنية.

وكان الحوار الوطني الذي شارك فيه المصري الديمقراطي، ضم أحزاب "مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" و"الإصلاح والتنمية" و"الغد" و"المؤتمر".