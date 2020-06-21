برلماني: علاج الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان يحميهم من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بإطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة" لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بمحافظات الجمهورية كافة.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الأشخاص الأكثر عرضة للوفاة بسبب الفيروس، هم المصابون ببعض أمراض الرئة المزمنة والفشل الكلوي والذين يعانون من النقص في المناعة، حيث سيتلقى أصحاب الأمراض المزمنة، الخدمات الطبية اللازمة، وإتاحة صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي.

وأوضح أن تحليل جديد أجرته مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بالولايات المُتحدة، أنَّ فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" كان أشد فتكًا 12 مرة بالمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، مقارنة مع الأصحاء، كما إن الفيروس قادر على إصابة الأشخاص الذين يُعانون من حالات مرضية مزمنة بستة أضعاف عن الآخرين، وفقاً لما نشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.