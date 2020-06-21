"رحلة سائح في مصر".. السياحة تروج للسوق المصرية بفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



تطلق وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، فيلما ترويجيا تحت عنوان "رحلة سائح في مصر،" في ظل إعلان استعداد مصر لاستقبال السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري اعتبارًا من يوليو 2020.

يأتي إنتاج هذا الفيلم ضمن الحملة الدعائية التي تدشنها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، تحت عنوان "Same Great Feelings" على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا منها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى.

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بالإضافة إلى عرض الفيلم على عددٍ من القنوات التليفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات "سي إن إن" وقناة "ديسكفري".

والفيلم من إنتاج وتمويل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والاتحاد المصري للغرف السياحية والمستثمرين السياحيين.

وتهدف الحملة الدعائية، إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي بهدف إطلاعهم علي الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، استعدادًا لعودة السياحة وجعل إقامة السائحين بها ممتعة وآمنة وفي الوقت نفسه إظهار تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.