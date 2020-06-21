"الصحة" تنصح مخالطي حالات كورونا بشأن المضادات الحيوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نصحت وزارة الصحة والسكان الأشخاص المخالطين لحالات كورونا بتجنب الاستخدام المفرط وغير المناسب للمضادات الحيوية، وذلك في منشور توعوي للوزارة، اليوم الأحد.
ونصحت الوزارة بعدم التواجد في غرفة العزل، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر في حالة الاختلاط مع الشخص المعزول، واستخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة إن أتيح ذلك.
كما وجهت بمنع الزيارات العائلية تماما، وارتداء الكمامة، وتغطية الأنف والفم بمنديل حال العطس.
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