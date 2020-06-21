مصرع طفل في حملة إزالة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قصر العيني، الأحد، متأثرا بإصابته نتيجة سقوط حجر على رأسه أثناء إزالة عقار مخالف بمركز الحوامدية.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مدير قطاع جنوب الجيزة من شرطة النجدة بإصابة طفل أثناء تنفيذ عملية إزالة لعقار مخالف.

التحريات أفادت بأنه أثناء تنفيذ الأجهزة المعنية قرار إزالة صادر ضد عقار مخالف، أصيب طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إثر سقوطه حجر على رأسه.

وجرى نقل الطفل إلى قصر العيني في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.