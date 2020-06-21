إحالة سائق وعاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الاستروكس بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: أمرت نيابة السلام، اليوم الأحد، بإحالة سائق وعامل لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص. وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام بالقاهرة تمكنت من ضبط (سائق، عامل- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلان سيارة ملاكي قيادة السائق وملك شقيقه. وعثر بحوزتهما 1500 كيلو جرام استروكس وفرد روسي وطلقتين وهاتف محمول.

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