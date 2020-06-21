نشرة الحوادث.. مصرع طالبة ثانوية عامة وغلق كلي لشارع الهرم



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

فقيدة الثانوية العامة.. بنت الـ17 سقطت من الطابق الثاني جثة هامدة

لقيت طالبة ثانوي مصرعها، اليوم الأحد؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها في مركز الحوامدية جنوب الجيزة.

بسبب غلقه 3 أيام.. ننشر خريطة التحويلات بشارع الهرم

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، عن غلق شارع الهرم كليا لمدة 3 أيام؛ لسرعه الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعة الزمر.

الإداري يؤجل إدراج صفاء الهاشم بقوائم الممنوعين من دخول مصر

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قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام الجهات المعنية بإصدار قرار بإدراج النائبة الكويتية صفاء الهاشم على قوائم الممنوعين من دخول الأراضي المصرية.

ضبط المتورطين بتصوير امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 5 أشخاص قاموا بتصوير امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، أثناء تواجدهم باللجنة عقب بداية الامتحان وتسريبه عبر الإنترنت.

الجنايات تقضي بالسجن المؤبد لـ١٣متهمًا و١٥ سنة لـ٣ آخرين بقضية "جبهة النصرة"

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 13 مُتهماً بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"جبهة النصرة".

الداخلية: ضبط طالبين القائمين على صفحة " شاومينج بيغشش ثانوية عامة"

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.