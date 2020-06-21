أخبار مصر | "تعليم البرلمان": امتحان الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تعليم البرلمان": امتحان الثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة على تواصل تام وانعقاد دائم على جروب الواتس آب الخاص بالأعضاء لمتابعة إجراءات امتحانات الثانوية العامة والتي بدأت اليوم الأحد، مؤكدًا أن اللجنة لم تصلها أي شكاوي قبل أو بعد إجراء الامتحان.

وأشاد "هاشم" في تصريح خاص إلى بوابة الخليج 365، بالاجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم خلال أول أيام الامتحانات، وحرص المدارس على تنفيذ كافة الإجراءات، والسير على النهج المطلوب، مشيرًا إلى أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأن جميع الطلاب كانوا سعداء بالامتحان.

وتوجه رئيس لجنة التعليم، بالشكر لأولياء الأمور على التزامهم بحضور أبنائهم في الثامنة صباحًا واستجابتهم لجميع التعليمات الاحترازية خاصة أول أيام الامتحانات في ظل الظروف التي تمر بها الدولة بسبب فيروس كورونا، مناشدا أولياء الأمور بعدم التجمع أمام المدارس والعودة إلى منازلهم عقب دخول أبنائهم اللجان، لأنه قد يتسبب ولي أمر لم تظهر عليه أعراض الفيرس في نقل العدوى إلى الآخرين، لذلك يجب أن نكون حذرين من التجمعات خوفًا على صحتكم وصحة ابنائكم.

وأضاف الدكتور سامي هاشم قائلا: "الدولة خايفة على ولادكم، وقامت بإلغاء الفترة الثانية حتى لا يتجمع الطلاب بين المادتين، لأنهم خايفين عليهم زي مانتو خايفين على ولادكم، علشان كده ياريت نلتزم بالاجراءات الاحترازية ومنتجمعش أمام المدارس".

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وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 399 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14327 حالة حتى أمس.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 15779 حالة، من ضمنهم الـ 14327 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1547 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 89 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 53758 حالة من ضمنهم 14327 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2106 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"