أخبار مصر | الأوقاف: إنهاء خدمة عامل بأسيوط تبنى أفكارا متطرفة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: إنهاء خدمة عامل بأسيوط تبنى أفكارا متطرفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد إنهاء خدمة ياسر يوسف أحمد فرد أمن مدني، بمديرية أوقاف أسيوط لخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي، وتحرير محضر له بمعرفة الجهات الأمنية المختصة بارتكابه عملا لا يتسق مع مجرد الانتساب بأي صفة لوزارة الأوقاف.

وحذرت الوزارة كل من يتبنى فكرا متطرفا أو يرتكب عملا مخلا بالمروءة والشرف ولا يتسق مع ما يجب أن يكون عليه الموظف العام من الانضباط والقيم ولا سيما إذا كان العمل بمؤسسة دورها الحفاظ على القيم.

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