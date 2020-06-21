مصر | نشوب حريق بعقار في حي باب الشعرية

نشب حريق، قبل قليل، بإحدى العقارات بحارة المستوقد بحي باب الشعرية وتابع اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أعمال إطفاء الحريق المحدود، الذي نشب، مساء اليوم، بالعقار رقم 7 بسوق الخراطيم بحي باب الشعرية.

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وأشار محافظ القاهرة الى أن تلك القافلة تأتي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (100 مليون صحة ) والتي تهدف الى توفير القوافل الطبية بساحات مراكز الشباب للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة وتوفير العلاج لهم على نفقة الدولة وصرف ادوية الأمراض المزمنة كل ٣ أشهر نظرا لعدم إقبال المواطنين خاصة كبار السن على التوجه للمستشفيات خوفا من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم.

وكما تفقد محافظ القاهرة خلال الجولة مخازن الأدوية للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا، فضلا عن التأكد من توافر جميع الأدوية الطبية والمستلزمات والمهمات الطبية.

وبدأ المحافظ، جولته بتفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وغرفة العمليات، كما حرص على التأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام العمل بالمستشفى وتلبية احتياجات المرضى والمترددين عليها ، وسرعة التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا .

وأجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية بمستشفى جراحات اليوم الواحد، للتأكد من انتظام سير العمل وتوفير المستلزمات الطبية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 55233 حالة من ضمنهم 14736 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2193 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.