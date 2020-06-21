مصر | المرور: غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المرور: غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لمدة 3 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهبن لمدة ثلاثة أيام لاستكمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعه الزمر.

وبينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أن ذلك لسرعه الانتهاء من الاعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور ترعه الزمر، وأنه سوف يتم اجراء غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين لاستكمال اعمال تركيب كمرات الباكية المعدنية لمحور ترعه الزمر وذلك لمده ثلاثة أيام بدءا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاحد، حتي الرابعة صباح يوم الثلاثاء على أن تكون الاعمال من الساعة التاسعة مساءا حتي الرابعه صباح اليوم التالي وذلك بقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الاهرام.

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وأكدت المرور أنه تم إعداد تحويله مرورية نتيجة لاجراء غلق كلي لشارع الاهرام بالاتجاهين بتقاطع شارع ترعه الزمر مع شارع الاهرام من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي، وتشمل التحويلة المرورية كالتالي القادم ميدان الجيزة ونفق الاهرام اتجاه شارع الاهرام السير يسارا باتجاه فتحه بالجزيرة الوسطى تم استحداثها امام مسجد نصر الدين ثم السير والدوران يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر بتقاطع شارع ترعه الزمر مع الاهرام ثم يمينا بشارع الاهرام بعد تحويل الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية الى اتجاهين ثم استكمال السير حتى فتح بدوران تم استحداثها بالجزيرة الوسطى امام شارع النادي ثم العودة لشارع الاهرام مره اخرى.

وأشارت الإدارة إلى أن التحويلة الثانية للاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وقسم الطالبية اتجاه نفق الاهرام السير يمينا اتجاه شارع ترعه الزمر خلف القواعد الخرسانية بمحور ترعه الزمر ثم استكمال السير يسارا حتى شارع الاهرام.

ونوهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بأنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الارشادية والتحذيرية، ووضع فواصل متحركة مناسبه بطول التحويلة وذلك لفصل الحركة المرورية في الاتجاهين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.