شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تسويق: التجارة الإلكترونية انتعشت بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد على مجدي عبدالله، المتخصص في مجال التسويق الالكتروني والتجارة الإلكترونية، أن ورغم تأثير وباء كورونا الكبير على كل اقتصاديات العالم بمعظم جوانبه إلا أن هناك مجالات اقتصادية أخرى شهدت انتعاشا بسبب الوباء وعلى رأسها التجارة الإلكترونية والتي أدخلت أرباحا كبيرة جدا على كل من يعمل بها بعد أن تحولت مجموعات كبيرة من البشر للشراء الإلكتروني بدلا من الشراء المباشر خوفا من الوباء.

وقال على، في تصريحات تلفزيونية: «ليس هذا فحسب بل هناك شباب كثيرون لم يقفوا عند أعتاب الوظيفة التقليدية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت المختلفة في تأسيس عمل خاص بهم، وعرفوا كيف ينجحون من خلاله ويروجون لأنفسهم بعد أن كانوا غير مقتنعين بمثل هذه الأعمال وأتذكر أنني عندما بدأت خوض هذا المجال من ٤ سنوات سخر من هذا العمل الكثير من أصدقائي والذين هم أنفسهم الان يحاولون تعلمه».

وأضاف: «السوشيال ميديا أصبحت الآن المتنفس الوحيد الأمن للعالم ليس من أجل التجارة فقط بل من أجل التواصل الإنساني الأمن أيضا والذي يضمن عدم انتشار فيروس كورونا بين الناس».

وطالب الشباب بضرورة تعلم مجال التسويق الالكتروني والبدء في العمل فيه بسرعة لتعلم كل أسراره والحصول على ارباح ضخمة من خلال فروعه المتعددة.