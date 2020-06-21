شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية: «أزمة سلوك لا حكومة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، الأحد، أن مسؤولية وزارة التربية والتعليم حماية الطلاب، وليس أولياء الأمور، مشددًا على اتخاذ مديريات الأمن إجراء ضد التجمهر أمام اللجان، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المعروض على قناة «دى إم سي»، قائلًا: «توجد مشاكل داخلية في اللجان نتعامل معها بالفعل، بالإضافة إلى وجود بعض ألوان التقصير، ولكن بصفة عامة توجد 2212 لجنة، من بينهم 18 لجنة فقط لديها مشاكل»، وتابع: «ده عدد صغير، وبالتالي دي بداية كويسة».

وأوضح قائلًا إنه «من المشاكل الملحوظة عدم قدرتنا على إقناع أولياء الأمور، بعدم التواجد امام اللجان، دي معركة وعي وسلوك، مسؤولياتنا تأمين الأولاد داخل المدرسة، مش مسؤولين عن حماية أولياء الأمور».

وأكد أنه «على الرغم من كل التحذيرات، إلا أنهم تواجدوا بالمئات أمام المدارس، وهذا سلوك غير مفيد لهم ولا للأولاد، كدة بنهدر كل اللي عملناه».

واستطرد: «وزارة الداخلية تحاول معهم، ولكن في حين تفريقهم بالعنف، نضع تحت طائلة الشرطة تحتك بالمواطنين»، مشددًا: «للمرة المليون أناشد أولياء الأمور، ولادكم كبروا متجوش معاهم».

وتابع: «وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الالتزام بارتداء الكمامة، الأولياء الأمور متجمهرين امام اللجان وبدون كمامة، كاسرين قواعد التباعد الاجتماعي».

كما أكد أن مديريات الأمن تتخذ إجراء ضد تجمهرهم أمام المدارس، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل«.

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وأردف: «أزمتنا في السلوك وليست في الحكومة، الطلاب لديهم أماكن انتظار بداخل المدارس، يتركونها، ويتجمهرون سويًا.. وبياخدوا بعض بالحضن».