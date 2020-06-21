شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يوجه رسالة قوية لأي قوات تحاول تجاوز سرت والجفرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك تفهمًا وتقديرًا دوليًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأزمة الليبية والذي أكد فيه أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي يجنب الشعب مخاطر الصراع العسكري.
وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «دول عديدة ثمنت جهد مصر وسعت إلى التنسيق والتعاون مع مصر التي دعت إلى وقف إطلاق النار».
وحول إعلان الرئيس بأن تجاوز سرت والجفرة الليبيتين خط أحمر، «هذا إعلان بأن لا يتوهم أي طرف أنه قادر على إحراز إنجازات عسكرية وأن أي تجاوز لذلك يعد تضييع لفرص الحل السياسي».
وتابع «الدولة المصرية تدافع عن مصالحها وأمنها وشعبها، القوات المسلحة المصرية ليست غازية أو معتدة إنما تستهدف حماية الأمن المصري والعربي».
وأكد أن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يسمح لأي دولة بالدافع عن أمنها.
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