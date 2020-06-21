أسعار الذهب اليوم في مصر… وعيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام أعلى سعر له

يبحث الكثيرون من المواطنين في مصر عن سعر الذهب بشكل يومي، حيث تتغير أسعار الذهب على مدار اليوم بفعل الكثير من العوامل التي لها دور كبير في تغير سعر الذهب، حيث يعتبر الذهب واحد من الملاذات الأمنة التي يتم الاعتماد عليها لجنى المال من قبل المستثمرين، كما يتم شراؤه من قبل السيدات للزينة، ولذلك سوف نوافيكم الآن سعر الذهب اليوم الأحد 21 يونيو في مصر.

سعر الذهب في مصر

استقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020 مع توقف التداول على الذهب بسبب الإجازة الاسبوعية لسوق الصاغة المصري، ويأتي هذا بعد صعود الذهب خلال تعاملات أمس السبت بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة المصري بعد ارتفاع الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

سجل الذهب عيار 21 نحو 782 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 670.25 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 24 نحو 893.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 6256 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1743 دولاراً.

وقد سجل الذهب أعلى مستوى له في تاريخه وهذا بفضل ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب متأثراً بالأوضاع العالمية بسبب جائحة كورونا المستجد.