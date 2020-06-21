شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: إصرار أثيوبيا على ملء سد النهضة يخالف الالتزامات القانونية لاتفاق المبادئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن مصر تسعى للعمل المشترك وجذب الأطراف الليبية للمفاوضات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن القمة العربية غدا تأتي لرفض التدخلات الخارجية في ليبيا وما تؤدي إليه من تأجيج الصراح وما يصاحبها من دخول المليشيات.

وأردف أن القمة العربية تأتي لرغبة دول الجوار الليبي في إنهاء الأزمة تجنبًا لأثارها السلبية.

وأشار إلى أن تصريحات حكومة الوفاق تعليقا على خطاب الرئيس السيسي، لا تتسق مع المجتمع الدولي وما يسعى إليه من حل سياسي.

وفيما يتعلق بسد النهضة أوضح شكري أن اللجوء لمجلس الأمن ليطلع بمسؤولياته في منع تفاقم الأزمة ومنع اتخاذ إجراءات أحادية من جانب أحد الأطراف.

وأكد أن إصرار أثيوبيا على ملء السد يعد مخالفة للالتزامات القانونية لاتفاق المبادئ الموقع في العام 2015، موضحا أنه يجب على مجلس الأمن حثها على منع اتخاذ إجراءات أحادية لأنها تؤدي لعرقلة المفاوضات وعدم جديتها.

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