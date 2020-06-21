شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية ونائبه يتابعان إنشاء مسار محور ترعة الطواريء بالخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، مساء الأحد، مسار المحور الجاري إنشاؤه ضمن الشبكة القومية للطرق (محور ترعة الطواريء).

وتابع المحافظ أعمال رفع الرمال المتواجدة في مسار الطريق وعلى جوانبه، مؤكدا أنه لن يسمح بأى تعديات على جانبي المحور وعدم السماح بالتعدي على الأراضي المحيطة، لافتا إلى وضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضي، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابي، والذى سيساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي.

وأكد الهجان أنه يتابع الأعمال الجارية لمسار المحور بهدف سرعة الانتهاء منه في الموعد المحدد ضمن الشبكة القومية للطرق (محور ترعة الطوارئ) والذي يمر جزء منه بنطاق محافظة القليوبية بطول 3.5 كيلو متر، يبدأ من طريق جسر السويس وحتى طريق مصر بلبيس الصحراوي بعرض 50 مترًا.

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ يتفقدان إنشاء مسار محور ترعة الطواري بالخانكة فى القليوبية

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ يتفقدان إنشاء مسار محور ترعة الطواري بالخانكة فى القليوبية

عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب المحافظ يتفقدان إنشاء مسار محور ترعة الطواري بالخانكة فى القليوبية