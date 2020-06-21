شكرا لقرائتكم خبر عن صحة شمال سيناء: متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في المنشآت الطبية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إدارة العلاج الحر بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في حالة التقصير أو الإهمال في تنفيذها.

وقال الدكتور هلال عمر، مدير إدارة العلاج الحر، في بيان، الأحد، إنه قام اليوم بجولة تفقدية في المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، والتي تصل إلى حد الإغلاق التام للمنشأة في حالة المخالفة، إلى جانب البحث والتحري عن قيام المعامل الخاصة بإجراء تحاليل فيروس كورونا بالَمخالفة للتعليمات من عدمه، والتأكد من تنفيذ التعليمات الوقائية بمنع دخول العاملين أو المرضى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة بدون ارتداء الكمامة.

وأكد خلال جولته مجددًا على ضرورة الالتزام بقرارات وزارة الصحة ومراعاة الحفاظ على إجراءات التباعد للمترددين داخل المنشأة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس.