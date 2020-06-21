شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي ينفي تسريب امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية العامة من داخل الوزارة منذ 2017، ولكن قد يقوم بعض الطلاب بتصوير الامتحان بالموبايل من داخل اللجنة.

وتابع «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن الوزارة ضبطت محاولات للغش من خلال تصوير الامتحان بالموبيل، وإرساله لمجموعة خارج اللجنة، لكي يتم حاله، ومن ثم إرساله مرة أخرى بالإجابة، معقبًا: «كل المراقبين في هذه اللجان تم إقالتهم، وهذا الأمر حدث في 6 مواقع، والطلاب سقطوا وهياخدو سنتين»