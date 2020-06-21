شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين هيئة السلامة ومركز البحوث الزراعية لمراقبة حالة الغذاء في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بروتوكول تعاون بين المركز وهيئة سلامة الغذاء في مجال تقديم فحوص واختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود بين الهيئة والمعامل المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدي الخارجي.

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب عياد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة والدكتورة سهير جاد الخبير بهيئة سلامة الغذاء، والدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، والدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والدكتور أشرف هاشم، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات وعدد من قيادات هيئة سلامة الغذاء.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا البرتوكول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية في البلاد بضرورة التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية والبحثية لتوحيد الجهود لتعظيم العائد من الموارد المتاحة في مجال التحليل وفقا للمعايير الصحة لسلامة الغذاء لتوفير غذاء آمن للمصريين والصادرات الزراعية.

وأضاف «القصير»، أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من إمكانيات المعاهد والمعامل المعتمدة دوليا ومنها معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف حيث يحدث التكامل في العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوي معيشتهم والعمل على توفير غذاء صحة أمن خال من الملوثات.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه تم توقيع عقود بين هيئة سلامة الغذاء والمعاهد والمعامل المتخصصة في تحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير إلى الخارج، من خلال توحيد منظومة التحاليل للمعامل المعتمدة، وهو ينعكس على تحسين حالة الغذاء في مصر لمصلحة المواطن المصري وزيادة الصادرات الزراعية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة عالميا.

من جانبه قال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن توقيع عقود مع المعامل التابعة لوزارة الزراعة هو تأكيد لأهمية دورها كجهة تحليل للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية للاستهلاك وفقا لمعايير سلامة الغذاء مشيرًا إلى أن خطة الهيئة تعتمد على التوسع في هذه العقود مع مختلف الجهات باعتبار أن الهيئة هي المدافع الأول عن سلامة الغذاء لحماية المستهلك المصري وضمان تداول منتجات غذائية أمنة.

وشدد منصور في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول التعاون مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد المختصة التابعة للمركز على أهمية فصل الدور الرقابي للهيئة عن المعامل لضمان الشفافية في نتائج التحليل وحياديتها لصالح المستهلك وأن التوقيع على البروتوكول المشترك هو تأكيد لاحقية هذه المعامل بإجراء التحاليل المطلوبة وفقا للقواعد التي تحددها الهيئة ومنها زمن وتوقيت التحليل وعدد العينات التي يمكن تحليلها مشددًا على أن المنافسة بين هذه المعامل يكون لصالح المستهلك.

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وأشاد رئيس هيئة سلامة الغذاء بدور الحكومة في الاستثمار في هذه المعامل المعتمدة وخاصة في الاستثمار البشرى من خلال كوادر وخبرات متميزة من الباحثين والعاملين بهذه المعامل وهو ما يجب أن تستفيد منه الدولة في ملف سلامة الغذاء.