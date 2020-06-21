نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى التأمين الصحي للإطمئنان على تجهيزات غرف العزل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم الأحد، مستشفى الهلال للتأمين الصحى بمدينة سوهاج، بهدف الاطمئنان على تنفيذ قرارات الحكومة بشأن تنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

رافق نائب المحافظ -خلال الجولة – الدكتور محمد عبدالرحيم، مدير المستشفى، واللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، للمرور على مستشفيات العزل، والتى ضمت الدكتور علاء الغفير، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ، الأقسام الطبية بالمستشفى وغرف العزل، حيث تم تخصيص 67 سرير لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، منها 18 سرير مخصصة للفريق الطبي في حالة وجود إصابات، و10 أسرة لاستقبال حالات الإشتباه بالفيروس، فضلا عن وجود 6 أسرة للعناية المركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة أشعة عادية ومقطعية، ومعمل للتحاليل .

واطمأن القاضى، على توافر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة، موجها بضرورة الإلتزام الدائم بالإجراءات الوقائية من قبل الطاقم الطبي والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم.

الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى للإطمئنان على تجهيزات غرف العزل

الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى للإطمئنان على تجهيزات غرف العزل

الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى الهلال للتأمين الصحى للإطمئنان على تجهيزات غرف العزل