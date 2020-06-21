محافظ القليوبية: منظومة لرصد مخالفات البناء أولا بأول تنفيذا لتوجيهات الرئيس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث في البناء على الأراضي الزراعي أو املاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة، هو العمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق، والأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها
وأضاف المحافظ مساء الأحد، خلال اجتماعه الموسع الذي عقده بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المتغيرات المكانية بالمدن
لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة والتصدي لها وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية.
وأكد أهميه زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهريًا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأوضح الهجان، أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسي للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.
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