شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: منظومة لرصد مخالفات البناء أولا بأول تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات تحدث في البناء على الأراضي الزراعي أو املاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن في كل المحافظات، مما يساعد في رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء وحدة للمتغيرات المكانية بالمحافظة، هو العمل على رصد أي متغيرات بنائية بشكل دقيق، والأمر الذي سيمكن المحافظة من رصد أية مخالفات في البناء أو تعديات على أراضي أملاك الدولة مما يسهل عمليه إزالتها من المهد ومنعها

وأضاف المحافظ مساء الأحد، خلال اجتماعه الموسع الذي عقده بحضور إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات المتغيرات المكانية بالمدن

لمناقشة المنظومة الإلكترونية لرصد المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الإزالة الفورية لجميع التعديات والمخالفات على أراضي الدولة والتصدي لها وذلك بالتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية.

وأكد أهميه زيادة مساحة التواصل وتذليل أية عقبات قد تواجه الوحدات في تنفيذ ودراسة تقارير المتغيرات المكانية التي ترد إليها شهريًا ومطابقتها بأرض الواقع لتحديد القانوني منها والتعامل بحزم مع المخالفين.

وأوضح الهجان، أن عملية الرصد ستكون يوميا وبصفة مستمرة عن طريق الأقمار الصناعية، للعمل على رصد أى حالات بناء أو زراعة أو أى تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسي للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.

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