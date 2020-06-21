شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تتعاقد على شراء 95 ألف طن زيت طعام محلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 95 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنية المصري من 6 شركات محلية، وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني.

وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية قد أعلنت عن فض مظاريف الشركات المشاركة في المناقصة المحدودة رقم 1 لسنة 2021 /2020 لتوريد زيت خام محلى بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 2000 طن زيت عباد) وأن تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 أغسطس 2020.

يذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية كانت قد أصدرت توجيها بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال حصول المواطنين على السلع الغذائية من المحلات والمتاجر بالمحافطات المختلفة، حيث يتم تخفيض عدد المستهلكين المتواجدين بالمتاجر إلى 25% فقط من السعة الاستيعابية للمتجر مع طمأنة المواطنين بأن جميع السلع متوفرة بكثرة وبالأسعار والتخفيضات المعلن عنها.

وأن هذه الإجراءات لحماية المواطنين من التكدس والزحام خلال شراء السلع والمنتجات مع تخصيص أماكن انتظار خارج المتجر لوقوف المواطنين لحين وقت دخولهم بمسافات متباعدة حتى لا يحدث أي تزاحم خارج المحلات أيضا وأن يكون بها التهوية المناسبة.

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