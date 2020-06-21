شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: عقوبات صارمة خلال ساعات في واقعة الغش الجماعي بامتحانات الثانوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ،رئيس امتحانات الثانوية العامة ،أن غرفة عمليات التعليم المركزية كشفت حقيقة صورة الغش الجماعي في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.
وأضاف حجازي في تصريحات صحفية أنه تم تتبع الصور والكشف عن أصحابها وسيتم خلال ساعات تطبيق قانون الغش على الطلاب وتطبيق عقوبات صارمة على كل المشاركين في الواقعة من الطلاب والمراقبين الأوائل والملاحظين ورئيس اللجنة وكل من يثبت تورطه في واقعة الغش.
جدير بالذكر أن عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا صورا لعدد من طلاب الثانوية العامة وقيامهم بالغش الجماعي بامتحان اللغة العربية بأول أيام امتحانات الثانوية العامة.
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