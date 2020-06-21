شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة معلمة فى البحيرة للنيابة الإدارية لتحصيل مبالغ مالية من الطالبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إيقاف معلمة اولى بقسم الملابس الجاهزة في المدرسة الثانوية الفنية للبنات بدار المعلمات بادارة بندر دمنهور التعليمية، عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالتها للنيابة الإدارية لإتهامها بتحصيل مبالغ مالية من الطالبات متمثلة في 5 جنيهات نظير تسليمهن أرقام الجلوس و15 جنيهًا نظير «خياطة الجيب» الخاصة بالامتحان.

جاء ذلك بناءًا على المذكرة المعروضة من الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، والمتضمنة حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى طبقاً لتعليمات وزير التربية والتعليم، وقيام المذكورة بتحصيل مبالغ مالية، رغم تنافى ذلك مع أخلاقيات المهنة والتى يتعين على شاغلها أن الترفع عن صغائر الأعمال وأن يتصرف بالاحترام الواجب ليكون مثلاً وقدوة.

وأضاف «المحافظ» إن ما أقدمت عليه المعلمة هو أمراً غاية في الخطورة وهو ما يستوجب معه أخذه بالشدة الرادعة ليكون عبرة لغيره ممن يفكر في إرتكاب مثل تلك الأمور التي لا تستقيم مع ما تفرضه عليه الوظيفة من تعفف واستقامة ويتعين عليه ألا يقدم على أي تصرف يمس كرامته.