شكرا لقرائتكم خبر عن نايل سينما تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، إن قناة نايل سينما تحتفل بذكرى ثورة يونيو، بإذاعة حلقة من برنامج أكشن عن السينما كقوة ناعمة.
وتستضيف الحلقة الناقد الفني كمال القاضي والفنان كريم العمري (فيلم الممر ومسلسل الاختيار) تقديم رباب الشريف، إعداد مروه حربي سكريبت منى عمري، مدير إنتاج أحمد حسن،إخراج داليا سالم وذلك يوم الثلاثاء 30 يونيو الساعة ١٠ مساء.
أما في يوم ٢٩ يونيو فتذيع القناة في الساعة ١٠ مساء حلقة أكشن (حلقة السينما والمشاريع العملاقة)، حيث تناقش الحلقة تبنى السينما لسياسة الدولة في المشاريع القومية وتستضيف الحلقة المخرج محمد فاضل، المطرب أحمد شحاتة، تقديم رباب الشريف إخراج هناء عبدالدايم إعداد منى عمري ورانيا حمدان، مدير إنتاج أحمد حسن، مدير إضاءة تامر الشريف، تنسيق فني هشام بيبرس، ومنسق عام القناة سماح مصطفى.
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