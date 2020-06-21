شكرا لقرائتكم خبر عن «حجر صحي» بالجهود الذاتية لمصابي فيروس كورونا بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من بين المبادرات التطوعية لعلاج مصابي فيروس كورونا، ما يشهده مركز شباب الرحمانية بمحافظة البحيرة، بعد أن تحول لـ«حجر صحي» أقيم بالجهود الذاتية، وبموافقة محافظ البحيرة.

بدأت الفكرة بـ«بوست» كتبه طبيب الأسنان، تامر أبوالحارث، على «فيس بوك» يثنى على مميزات العزل المنزلى، باعتبار أن المريض يكون في منزله وعلى راحته، إلا أن هذا الرأى لاقى معارضة من عدد من شباب مدينة الرحمانية، وعقدوا جلسة للتشاور في مميزات وعيوب العزل المنزلى، انتهت إلى أنه رغم فوائد العزل المنزلى للحالات البسيطة إلا أنه لا يناسب أجواء الأسرة الكبيرة في الريف لكثرة الأفراد داخل المنزل وصعوبة عزل المصاب عن أسرتع.

يقول «أبوالحارث» تواصل محمد سيف، نائب رئيس مركز شباب الرحمانية، بعد هذه الجلسة، مع المهندس هشام عابدين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، وعرض فكرة إقامة مركز لعزل مصابى كورونا من الحالات المستقرة التي لا تسمح ظروفها بالعزل المنزلى، وتم اختيار مركز شباب الرحمانية لكونه بعيداً عن الكتلة السكنية وبه أماكن كبيرة تصلح لإقامة غرف للعزل، وعرض رئيس المدينة الموضوع على اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والذى وافق على الفكرة، وبعدها جمع المؤسسون تبرعات من بعضهم بلغت نحو 20 ألف جنيه، لتجهيز الدور الثانى مركز الشباب بحوالى 17 سرير في المرحلة الأولى.

ويضيف «أبوالحارث» تواصلنا أثناء التجهيز مع الدكتور محمد حرحش، مسؤول الطب الوقائى بدمنهور، أخذ نصائح الوقاية أثناء التجهيز، وقمنا باختيار الفواصل بين الغرف من المشمع الجلد لتكون سهلة التنظيف، وتواصلنا أيضًا مع الدكتور باسم الشريف، مدير مستشفى الرحمانية المركزى، والذى تبرع بالإشراف الطبى على الحالات بالمركز ومعه الأطباء أسامة القلفاط ومحمد عيد وعبدالله الحلاج.

وأوضح «أبوالحارث» أن المركز استقبل بالفعل عدد 14 حالة لا تصلح منازلهم للعزل المنزلى، وأن الفكرة بدأت تكبر من 17 سرير لتصل حاليًا إلى نحو 50 سرير، وقمنا بشراء ملابس واقية للاستخدام الواحد، ليستخدمها الأطباء والطاقم الطبى في المرور على المصابين، وانضم لنا عدد من المتطوعين من طاقم التمريض بالمستشفى من ابناء المركز، برئاسة إيهاب حمزة، رئيس فريق تمريض المستشفى العام، وشارك الأهالى في الفكرة كل بما يستطيع، حتى الأطفال وجدنا منهم من يشارك بمبلغ 10 جنيهات.

ويوضح أحمد صومع، أحد شباب الرحمانية المشاركين في الفكرة، تم تجهيز الدور الثاني من المركز بوضع «ترابيزة» وسرير وشاشة تليفزيون وسلة للقمامة وصاعق ناموس وأدوات التطهير وسجادة صلاة ومناديل ورقية وسبحة و«ماسكات» و«جوانتيات» وبخاخات تعقيم في كل غرفة.

ويضيف «صومع» أن سبب نجاح الفكرة كان أن الجميع يعمل بتناغم وتغليب روح الجماعة والمصلحة العامة، وقمنا في بعمل حملة دعاية على وسائل التواصل الإجتماعى بعنوان «ادعم مقر العزل بالرحمانية»، ووجدنا قبولاً كبيرًا من الأهالى وساهم الكثير منهم بمواد عينية ومستلزمات طبية ومطهرات ومراتب وملايات ومواد طعام وعصائر.

ويستطرد «صومع» بدأنا في المرحلة الثانية بتجهيز مخيم يحتوي على 30 سرير، ومقسم من الداخل إلى غرف وأرضية المخيم مفروشة بمادة عازلة ومشمع سميك، وتم عمل ممر آمن بين الغرف وبين دورات المياه المجهزة، كل ذلك بمساهمة من أهالى الرحمانية والمجتمع المدني ورجال الاعمال المحترمين.

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ويؤكد أن هناك فريق من شباب مركز الرحمانية متطوع لتقديم خدمات الدعم للمركز وفق اشتراطات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه في حال زيادة أعداد المرضى سيتم تجهيز مخيم آخر، ويتم الإعداد لتوفير متطوعين بسيارات مجهزة لنقل المصابين أثناء ذهابهم لعمل «المسحات» وعودتهم لمقر العزل، وتم التنسيق مع الإدارة الصحية ووحدة الأمراض المتوطنة لعمل تعقيم وتطهير دائم للمكان، مشيرًا إلى أن التجهيزات وصلت حاليًا إلى ما يقارب ربع مليون جنيه.

ويقول الشيخ احمد النجولي، مسؤول جمعية عمر بن الخطاب، إنه بعد طرح فكرة الحجر الصحى قررنا تجهيز الوجباب للمصابين والمتطوعين، وتواصلنا مع متخصصين في هذا المجال من الجمعيات التي تقدم وجبات للمجتجزين في العزل بدمنهور، وقررنا تقديم نفس الوجبات في الغذاء التي تحتوى على بروتين، مثل اللحوم والدواجن والأسماك، أما وجبات الإفطار والعشاء فيقوم بتقديمها عدد من رجال الأعمال من أبناء المركز، مشيرًا إلا أنه بعد الإعلان عن تشغيل المركز أتت تبرعات كثيرة من أبناء المركز وأهالى المصابين في القرى، حتى أصبحنا قادرين على تقديم وجبات للحجر الصحى لمدة 6 شهور.

تجهيز مقر الحجر لمرضى العزل المنزلي بالرحمانية فى البحيرة

تجهيز مقر الحجر لمرضى العزل المنزلي بالرحمانية فى البحيرة

تجهيز مقر الحجر لمرضى العزل المنزلي بالرحمانية فى البحيرة

تجهيز مقر الحجر لمرضى العزل المنزلي بالرحمانية فى البحيرة