شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوطنية للإعلام: كل الشكر لفريق تغطية زيارة الرئيس السيسي للمنطقة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير لكافة فرق عمل التغطية الإعلامية لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمنطقة الغربية بسيدي براني، حيث بذلت فرق العمل جهودا كبيرة بتجهيز معدات التغطية في 24 ساعة من كاميرات وسيارات الإذاعة الخارجية، وما جرى من استعدادات للقيام بأعمال التغطية الإعلامية بتوفير كل الإمكانيات الفنية والهندسية لخروج التغطية بشكل متميز.

وأثنى حسين زين على المهنية والاحترافية المعهودة لأبناء الوطنية للإعلام من قطاعي الأخبار والهندسة من كل عناصر العمل مذيعين ومخرجين ومراسلين ومهندسين وفنيين وعمال وسائقين جميعهم على قدر المسئولية متمنياً لهم المزيد من التميز والإبداع والنجاح.

وأكد حسين زين استمرارية دور الإعلام الوطني في إظهار صورة مدى الكفاءة العالية والقوة والتحديث في جيش مصر العظيم وتغطية استعدادات وتجهيزات حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومي، في رسالة طمأنة المواطنين المصريين بأن لديهم جيشًا قويًا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم وأمنهم القومي.