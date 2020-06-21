شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «الأزهر»: اشتباه في حالتين إصابة بكورونا بين الطلاب والمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية، رصد حالتين اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين، خلال اليوم الأول من امتحانات القسم العلمي في مادة الفقه، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسي أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وقالت الغرفة- في بيان الأحد- إنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكدت أنها رصدت حالتين تمزيق أوراق إجابة وتم تحرير محضر بها، وحالتين شطب على ورقة الإجابة، وتحررت محاضر بها.

وأشار تقرير الغرفة إلى أنه تم التعامل مع حالات الاشتباه بالأخذ بسبل الأمن والحيطة واتباع الإرشادات المنوطة بالتعامل مع حالات الاشتباه، وتم تعقيم اللجان التي خالطوها، وتم إرسالهم للمستشفيات للوقوف على حالتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وذكر المركز أنه تلقى إشادات بحسن تنظيم أعمال الامتحانات والتدابير الاحترازية الذي قام به، منها من محافظ مرسى مطروح.

وأعرب قطاع المعاهد الأزهرية، عن تمنياته كل التوفيق والسداد لأبنائه الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف، للاعتماد على النفس والسعي لأجل تحقيق الأهداف المرجوة مؤكدًا أن ما يتم مشاهدته في لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، وخاصةً ما بدا منهم من تعاون شديد بشأن الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها، حسب البيان.

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